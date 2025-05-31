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Azerbaycan'da "Küçük Girişimciler, Büyük Hedefler" projesi düzenlendi

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, çocuklara girişimcilik bilinci kazandırmayı amaçlayan "Küçük Girişimciler, Büyük Hedefler" adlı sosyoekonomik farkındalık projesi gerçekleştirildi.

Ruslan Rehimov  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Azerbaycan'da "Küçük Girişimciler, Büyük Hedefler" projesi düzenlendi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Bilim Bakü Merkezi'nde, PASHA Bank ve YAŞAT Vakfının destekleriyle 4-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenen projeye, aralarında şehit çocuklarının da bulunduğu 100 öğrenci katıldı.

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Proje kapsamında 10-14 yaşlarındaki çocuklara, girişimciliğin temelleri, marka oluşturma süreçleri ve satış stratejileri üzerine hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimler, Bilim Bakü'nün uzman kadrosu tarafından yürütüldü.

Katılımcı öğrenciler, oluşturdukları takımlarla kendi markalarını geliştirerek ürünlerine isim, logo ve slogan tasarladı. Projenin sonunda düzenlenen kapanış töreninde takımlar ürettikleri çalışmaları sundu. Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren ilk üç takım ödüllendirildi.

"Yerli üretimle büyüyen bir Azerbaycan için çalışıyoruz"

Bilim Azerbaycan Direktörü Ahmet Köse, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, çocuklara küçük yaşlarda girişimcilik kültürünü kazandırmanın önemine dikkati çekti.

Projeyle, yerli ve milli üretim anlayışıyla girişimcilik kültürünü küçük yaşlarda kazandırmayı hedeflediklerini belirten Köse, "Çocuklarımız iş fikri geliştirme, üretim süreçleri ve şirketleşme konularında desteklenerek kendi girişimlerini kurma yolunda ilk adımlarını atacaklar. Yerli üretimle büyüyen bir Azerbaycan için, geleceğin girişimcilerini bugünden yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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