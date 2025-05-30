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Dünya

Nahçıvan'da Azerbaycan basınının 150. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Azerbaycan basınının 150. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi.

Ruslan Rehimov  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Nahçıvan'da Azerbaycan basınının 150. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi

Nahçıvan

"Küresel Bilgi Ortamı ve Medya Trendleri" başlıklı konferansın açılışına Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yetkili Temsilcisi Fuad Necefli, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmed İsmayılov, Audiovizual Kurul Başkanı İsmet Settarov, Basın Konseyi Başkanı Reşad Mecid ve medya yöneticileri katıldı.

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Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un video mesajı izletildi.

Altun, mesajında Azerbaycan basınının 150. yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini iletti.

Basının doğru, objektif ve yerinde bilgi sunarak demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu vurgulayan Altun, "Azerbaycan basını, 150 yıllık köklü geçmişiyle haber aktarmanın yanı sıra halkın sesi, kültürel mirasın taşıyıcısı ve fikir özgürlüğünün savunucusu olmuştur." dedi.

Altun, dezenformasyonun yaygın olduğu bu çağda Azerbaycan basınının hakikat mücadelesine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mesajında, Azerbaycan basınının yolculuğunun Hasan Bey Zerdabi'nin 1875'te Azerbaycan dilinde yayımladığı "Ekinci" gazetesiyle başladığını hatırlatan Altun, 2. Karabağ Savaşı sürecinde basının uluslararası kamuoyuna Azerbaycan'ın haklı davasını duyurmadaki başarısından takdirle söz etti.

Altun, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki medya işbirliğinin önemine işaret ederek, "Bakü ile İstanbul arasında tam 150 yıl önce başlayan basın alanındaki işbirliği, 10 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in huzurlarında imzaladığımız 'Türkiye ile Azerbaycan Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' ile taçlanmıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu’nun iki ülke arasındaki iletişim ve medya işbirliğini geliştirmede önemli rol oynadığını vurgulayan Altun, "İlişkilerimiz, 'İki devlet, tek millet' şiarıyla iletişimden enerjiye, lojistikten savunma sanayisine kadar her alanda ortak menfaat birliğinin ötesinde ortak bir geleceği hedeflemektedir." dedi.

Altun, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, kardeşlik hukuku çerçevesinde en üst düzeyde sergiledikleri güçlü irade ve işbirliği vizyonuyla ortak gelecek hedefini adım adım inşa etmektedirler. Bu hedefin gerçekleşmesine bizler de iletişim ve medya alanında ilişkilerimizi, işbirliklerimizi daha da geliştirerek destek oluyoruz, olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.


Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

"Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ni özel bir kitapla dünyaya duyurduk"

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de konferansa video mesaj göndererek Azerbaycan basınının 150. yılını kutladı.

Karagöz, "tek millet, iki devlet" olan Türkiye ve Azerbaycan'ın her zaman birlik ve beraberlik içinde bulunduğunu belirterek, "Tam 150 yıl önce 'Ekinci' gazetesiyle başlayan Azerbaycan milli basını, bugün 150 yaşında. Bizler, Anadolu Ajansı olarak Türk Haber Ajansları Birliği çatısı altında kardeş ajansımız AZERTAC'la işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA'nın yayımladığı "Karabağ Zaferi" kitabına değinen Karagöz, "Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ni özel bir kitapla dünyaya duyurduk. Bu kitap, Azerbaycan'ın haklı mücadelesi ve zaferinin tüm dünyaya duyurulmasına katkı sağladı. Anadolu Ajansı adına Azerbaycan basınının 150. yılını bir kez daha yürekten kutlarım." diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yetkili Temsilciliğinin teşebbüsü, Medya Kalkınma Ajansı, Azerbaycan Basın Konseyi ve Nahçıvan Yüksek Meclisinin Yayın Organı "Şark Kapısı" gazetesince ortaklaşa düzenlenen konferans, akademik sunumlarla devam etti.

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