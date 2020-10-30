Euro
9.73
Dolar
8.34
BIST 100
1,111.70
Altın
1,870.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 30.10.2020
Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

Bakü

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerinin önlendiği, dün gün boyu ve bugün gece saatlerinde cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 Su-25 uçağı, 3 T-72 tankı, 1 zırhlı piyade aracı, 2 "Smerç" ve 1 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 2 Gvozdika kundağı motorlu obüs, 1 OSA uçaksavar, 1 P-18 radar aracı ve 4 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 33 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 45 milyon 348 bini geçti
AB ülkeleri Kovid-19 aşısı dağıtımı konusunda uzlaştı
ABD'de Kovid-19 salgını vakalarında yeni rekor rakamlara ulaşıldı
Japon ecza şirketi Takeda, Moderna aşısını 2021'de 50 milyon doz tedarik edecek

Benzer haberler

Azerbaycan, Berde'de sivilleri hedef alan Ermenistan'a ait Smerç füze sistemini imha etti

Azerbaycan, Berde'de sivilleri hedef alan Ermenistan'a ait Smerç füze sistemini imha etti

Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Yukarı Karabağ'ı görüştü

Bakü'nün ünlü yapılarına Türk bayrağı yansıtıldı

Bakü'nün ünlü yapılarına Türk bayrağı yansıtıldı
Ermenistan'ın sivillere saldırıları Cenevre'de protesto edildi

Ermenistan'ın sivillere saldırıları Cenevre'de protesto edildi
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kuracak

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kuracak