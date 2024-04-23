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Dünya

BM: Çatışma bağlantılı cinsel şiddet olayları 2023'te yüzde 50 arttı

Birleşmiş Milletler (BM), 2023 yılında çatışma bağlantılı cinsel şiddet olaylarında bir önceki yıla göre yüzde 50 artış olduğunu, geçen yıl 3 bin 688 teyitli olayın kayda geçtiğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
BM: Çatışma bağlantılı cinsel şiddet olayları 2023'te yüzde 50 arttı Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

New York

BM Güvenlik Konseyi'nde, çatışmalarda cinsel şiddet hakkında oturum düzenlendi.

Burada konuşma yapan BM Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, Genel Sekreter Antonio Guterres'in çatışmaya bağlı cinsel şiddetle ilgili 15'inci yıllık raporunu açıkladı.

Askerileşmede daha önce görülmemiş düzeyde artış olduğuna dikkati çeken Patten, "Kadınlar ve çocuklar açlıktan ölürken, dünya genelinde askeri harcamalar 2,2 trilyon doları geçti. İnsani yardım bütçeleri kesilirken, silahlar suçlulara akmaya devam ediyor. Kurbanlar ise eli boş kalıyor." dedi.

Patten, raporda 2023 yılında BM'nin 3 bin 688 çatışma bağlantılı cinsel şiddet olayını kayıt altına aldığını bildirdi.

Çatışmalarda cinsel şiddet olaylarının bir önceki yıla göre yüzde 50 artış gösterdiğini belirten Patten, cinsel şiddetin özellikle kadın ve çocukları etkilediğini, teyit edilmiş olayların yüzde 95'inin kadın ve çocuklarla ilgili olduğunu ve kurbanların yüzde 32'sinin çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Patten, Orta Doğu'daki çatışmaların kadın ve kızlar üzerindeki etkisine işaret ederek, bu insanların yerinden edilme, travma ve terörle mücadele ettiklerini, Hamas'ın saldırıları ve Gazze'deki aralıksız bombardımanın kurbanları olduklarını anlattı.

"İsrail güçleri cinsel şiddet dahil kötü muamele uyguluyor"

Özel Temsilci Patten, "İşgal altındaki Batı Şeria'da BM'nin teyit ettiği bilgiye göre 7 Ekim'in ardından İsrail güçleri tarafından tutuklanan ve alıkoyulan kadın ve erkeklere cinsel şiddet dahil kötü muamele uygulanıyor. Gazze'ye ilişkin de benzer iddialar var." açıklamasında bulundu.

Bunun daha fazla çatışmaya yol açmaması gerektiğinin altını çizen Patten, Gazze'de acilen ateşkes, sivillerin korunması ve esirlerin serbest bırakılması çağrılarını yineledi.

Patten, "Konuşmalarımızda cinsel şiddet gerçekleştiren suçluları kınarken onların tedarik zincirlerini beslemeye devam edemeyiz." mesajını verdi.

"Suçlular cezasız kalmamalı"

BM Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi, ünlü oyuncu ve oyun yazarı Danai Gurira ise göz yaşlarına hakim olamadığı konuşmasında BM'nin tüm emeklerine rağmen cinsel şiddetin artmaya devam ettiğine vurgu yaptı.

Guterres'in raporunun 25 bölgeyi kapsadığını, Kolombiya, Ukrayna, İsrail, işgal altındaki Filistin toprakları ve Afrika ülkelerinin bunların arasında olduğunu kaydeden Gurira, "Tüm kurbanları tespit etmek gerekiyor. Suçun tespit edilmemesi kadar tehlikeli bir şey yok." uyarısında bulundu.

Gurira, dünya genelinde askeri harcamaların 9 yıldır artış gösterdiğine değinerek, cinsel şiddet gerçekleştiren suçluların ambargolar ihlal edilerek silahlandırılmasına devam edildiğini söyledi.

Askeri harcamaları düşürmenin kurban sayısını azaltacağını ve kurbanların ihtiyaçlarını gidermeye destek sağlayacağını ifade eden Gurira, silahlanmanın kontrolünün önemini dile getirdi.

Gurira, bunun tek başına yeterli olamayacağını belirterek, suçluların da cezasız kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Cezalandırılmayacağını bilen kişilerin eylemlerini sürdüreceğini, aynı zamanda çatışmada cinsel şiddetin normalleştirilmesinin olumsuz etkisinin olduğunu kaydeden Gurira, "Çatışmada tecavüz çoğunlukla cezasız kalıyor. Savaşta böyle şeyler olabilir düşüncesi, cezasızlık kültürünü besliyor." uyarısında bulundu.

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