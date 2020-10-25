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Azerbaycan ile Ermenistan insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardı

ABD, Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08:00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Hakan Çopur   | 25.10.2020
Azerbaycan ile Ermenistan insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardı

Washington DC
ABD, Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08:00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

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