Azerbaycan 30 Ermenistan askerinin cesedini iade etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, çatışmalarda hayatını kaybeden ve Azerbaycan'ın kontrolündeki bölgelerde kalan 30 Ermenistan askerinin cesedinin ve 2 yaşlı şahsın Ermenistan'a iade edildiğini bildirdi.
Bakü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, çatışmalarda hayatını kaybeden ve Azerbaycan'ın kontrolündeki bölgelerde kalan 30 Ermenistan askerinin cesedinin ve 2 yaşlı şahsın Ermenistan'a iade edildiğini bildirdi.
Hacıyev, Ermenistan'ın daha önce cesetlerini almak istemediğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun girişimleri sonucu iadenin gerçekleştiğini belirtti.
Cesetlerin iki ülke sınırında, Gazah-Tovuz istikametinde iade edildiğini bildiren Hacıyev, "Ermenistan ordusunun subay ve askerlerinden oluşan 30 ceset ve 2 yaşlı sivil iade edildi." dedi.
Hacıyev, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'ya ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.