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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

AA ekibi, Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçları görüntüledi

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve aracı ele geçirdi.

Ruslan Rehimov   | 02.10.2020
AA ekibi, Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçları görüntüledi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

AA ekibi, Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçları görüntüledi

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve aracı ele geçirdi. Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı. ( Resul Rehimov - Anadolu Ajansı )

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve aracı ele geçirdi.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı. 

Bölgede görev yapan AA ekibi, ele geçirilen araç, mühimmat ve silahlardan bazılarını görüntüledi. Ele geçirilen araçlar arasında 2019 Rus yapımı "Ural" markalı kamyonlar da bulunuyor. 

Makineli tüfek, el bombası, roketatar ve farklı kalibrelerdeki mermiler gibi diğer silah ve mühimmatların da çoğu yine Rus yapımı. 

Ural markalı kamyonların çoğu çalışır durumda fakat araçlarda çatışmaların izleri görülüyor. 

                    

Görüntülenenler arasında Ermenistan ordusuna ait bazı belgeler de yer alıyor.


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