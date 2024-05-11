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Dünya

Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ruslan Rehimov  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Bakü

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Lenkeran il sınırları içerisinde dağlık arazide yerel saatle 17.23'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, 18 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

Depremde yaralı ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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