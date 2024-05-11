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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Princeton Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencilerin Filistin'e destek için başlattığı açlık grevine katıldı

ABD'nin Princeton Üniversitesi öğretim üyeleri, 8 gündür Filistin'e destek için açlık grevi yapan öğrencilerin eylemine dahil oldu.

Irmak Akcan  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Princeton Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencilerin Filistin'e destek için başlattığı açlık grevine katıldı

Ankara

New York merkezli haber sitesi Patch'in haberine göre, söz konusu öğretim üyeleri, dün, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto eden Princeton Üniversitesi öğrencilerinin 3 Mayıs'ta başlattığı açlık grevine katıldı.

Öğretim üyelerince yapılan açıklamada, "bir günlük dayanışma orucu" ile eyleme katıldıklarını belirterek, üniversite yönetiminden öğrenci ve fakülte temsilcileriyle müzakereler düzenlemesini talep etti.

Üniversite yönetiminin, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı "soykırımı" ve "Filistin topraklarındaki işgalini" durdurana kadar ülke ile ilişkisini kesmeye davet edildiği açıklamada, protestolara katıldıkları için disiplin cezası alan öğrenci, öğretim üyesi, personel ve topluluk üyelerine af sağlanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, üniversitenin Filistin için adaleti savunanlara yönelik "sindirme taktiklerinin" Princeton Üniversitesinde baskı ortamı yarattığının altı çizildi.

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