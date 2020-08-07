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Türkiye, Ayasofya Camii

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Berk Özkan   | 07.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı Fotoğraf: Murat Kula / AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Fatih'teki Ayasofya-i Kebir Camii'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

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