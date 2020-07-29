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Türkiye, Ayasofya Camii

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyor

Açılışının altıncı gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.

Hikmet Faruk Başer   | 29.07.2020
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyor Fotoğraf: Yasin Aras / AA

İstanbul

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yerli ve yabancı turist ilgisi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne açılışının altıncı gününde yerli ve yabancı turistler ile ibadetlerini burada yapmak isteyen vatandaşların ilgisi devam ediyor. ( Yasin Aras - Anadolu Ajansı )

İkindi, akşam ve yatsı ezanıyla birlikte vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek namazların eda etti.

Bazı vatandaşlarsa caminin önüne serilen hasırlarda namazlarını kıldı.

Camiyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, fotoğraflar çekti.

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