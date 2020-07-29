Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyor
Açılışının altıncı gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.
İstanbul
İkindi, akşam ve yatsı ezanıyla birlikte vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek namazların eda etti.
Bazı vatandaşlarsa caminin önüne serilen hasırlarda namazlarını kıldı.
Camiyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, fotoğraflar çekti.
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