Euro
8.54
Dolar
7.25
BIST 100
1,104.74
Altın
1,940.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Ayasofya Camii

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi

Yeniden ibadete açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilginin sürdüğü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ibadet etmek için gelen vatandaşlar cami içerisine sığmadı.

Kübra Kara   | 11.08.2020
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi Fotoğraf: Esra Bilgin / AA

İstanbul

Yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gösterilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler devam ediyor. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cami içerisinde saf tutan Müslümanların yanı sıra, içeriye sığmayanlar da cami dışında namaz kılıyor. 

Gruplar halinde cami içerisine alınan vatandaşlar, ziyaretlerini yaptıktan sonra çıkış kapısına yönlendiriliyor.

Öğle namazı öncesi boşaltılan cami dezenfekte işlemlerinin ardından tekrar vatandaşlara açıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte içeri alınan vatandaşlar caminin içerisinde, içeriye sığmayanlar ise kapının önünde serili kilimler üzerinde öğle namazını kıldı.

Öğle namazının ardından Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere’de karantina döneminde 730 bin kişi işini kaybetti
Putin, Rusya'da Kovid-19 aşısının tescillendiğini açıkladı
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 184 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 900 bine yaklaştı
Endonezya ocak ayında Kovid-19'a karşı aşının seri üretimine hazırlanıyor

Benzer haberler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Çok yakın zamanda seçim beklemiyorum

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler devam ediyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hafta sonu yoğun ilgi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hafta sonu yoğun ilgi
Bozcaada ve Gökçeada'da ziyaretçi yoğunluğu

Bozcaada ve Gökçeada'da ziyaretçi yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu yurda döndü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu yurda döndü