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Yaşam, Asrın felaketi

Yunan ekibindeki Batı Trakya Türkleri deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan’dan bölgeye giden profesyonel arama kurtarma ekiplerinde yer alan iki Batı Trakya Türkü, deprem bölgesinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Ayhan Mehmet  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Yunan ekibindeki Batı Trakya Türkleri deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Gümülcine

Yaklaşık iki yıldır arama kurtarma ekibinde gönüllü olarak görev yapan Hakan Bozali, kendisinin ilk andan itibaren Türkiye'ye gidecek ekibin arasında yer almak istediğini söyledi.

Yaklaşık 30 kişilik ekiple Adıyaman'a gittiklerini ifade eden Bozali, Türk makamlarıyla ilk andan itibaren koordinasyon içinde olduklarını belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordineli çalışmalar yaptıklarını anlatan Bozali, "Yanımızda arama kurtarma köpeği ve termal kamera vardı. Gerektiğinde termal kamera ile tarama yaptık. Gerektiğinde ise köpekle çalışmalara katıldık. Toplam 7 gün kaldık. 13 enkazda çalıştık. AFAD ve diğer ekiplerle 3 kişiyi kurtardık." dedi.

İlk defa böyle bir felaketle karşılaştığını söyleyen Bozali, bununla başa çıkabilmenin zor olduğunu dile getirdi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunu Hakan Mehmetali de AFAD ile çalıştıklarını, arama kurtarma köpeği ve termal kameranın kendilerine çok yardımcı olduğunu belirtti.

Mehmetali, "Orada adeta zamanla yarışıyorsunuz. Boş bir binada insan aramak, başka bir enkazda canlı bir insanın ömrünü kısaltmak anlamına geliyor. Bu yönden köpeğimizin çok faydası dokundu." dedi.

Afet yönetimi mezunu olduğu için nelerle karşılaşacağını tahmin ettiğini söyleyen Mehmetali, "Profesyonel kişiliğimizin ardında bir insanız öncelikle. Çok duygulandığımız anlar da yaşadık. Enkaz başında bekleyen aileleri gördüm. Bu tarif edilmesi çok zor bir duygu." diye konuştu.

Daha önce de üç Batı Trakya Türkü, yardım çalışmalarına destekte bulunmak için deprem bölgesine gitmişti.

İskeçe'ye bağlı Ketenlik köyünde yaşayan Konya Selçuk Üniversitesi mezunu Bilgehan Şerifoğlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri Hüseyin Dangala ve Burhan Karadayı, "Türkiye'ye karşı vefa borçlarını ödemek" düşüncesiyle deprem bölgelerine gittiklerini açıklamıştı.

Batı Trakya genelinde başlatılan yardım kampanyalarına yoğun katılım sağlanmıştı

Depremler nedeniyle Batı Trakya genelinde başlatılan yardım kampanyalarına buradaki Türkler yoğun katılım sağlamıştı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif öncülüğünde başlatılan yardım kampanyalarda 19 tır ve 4 kamyon dolusu yardım malzemesi Türkiye'ye gönderilmişti.

Kampanyalarda toplanan maddi yardım ise 1,5 milyon avroyu bulmuştu.

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