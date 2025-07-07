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Dünya

Yeni Zelanda'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dilara Karataş  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Yeni Zelanda'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin Riverton bölgesinin 208 kilometre güneybatısında meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

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