Yeni Zelanda'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin Riverton bölgesinin 208 kilometre güneybatısında meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.
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