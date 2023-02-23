Dolar
18.87
Euro
20.00
Altın
1,820.56
ETH/USDT
1,650.00
BTC/USDT
23,884.00
BIST 100
5,086.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydan geldi. Hatay Atatürk Meydanı’ndan yayındayız.
logo
Gündem

Şarkışla'da depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Hüyük köyünde hasar gören cami minaresinin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kemal Erdoğmuş   | 23.02.2023
Şarkışla'da depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

Sivas

İlçe Özel İdaresi ekipleri, Hüyük Camisi'nin zarar gören minaresi kontrollü yıktı.

Yıkım öncesi ÇEDAŞ ve Telekom ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Şarkışla Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz, AA muhabirine, köydeki cami minaresinin depremde hasar gördüğünü söyledi.

Minarenin yıkılması yönünde karar çıkmasının ardından ekiplerin güvenlik önlemi altında işlemi gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz, "İlk depremden sonra çevredeki evleri boşalttık, o günden bugüne kadar tedbirlere devam ettik. İkinci depremde minarenin taşlarının arasında daha büyük açıklar meydana gelince tehlike arz etmeye başladı." dedi.

Minarenin kontrollü yıkımını tamamladıklarını aktaran Yılmaz, "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan işlemimiz sona erdi. Bizlere yardımcı olan başta kaymakamımıza, güvenlik güçlerimize, muhtarımıza ve köylümüze teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem
Hatay'da görevli AFAD ekipleri askeri uçaklarla İstanbul'a geldi
Hatay'da çevre temizliği ve şebeke suyu temini çalışmaları devam ediyor
YSK'den Elazığ Güneykent Mahallesi muhtarlık seçimleriyle ilgili karar
Niğde Belediyesi, Adıyaman'da mobil ünitelerle depremzedelerin yaralarını sarıyor

Benzer haberler

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Hatay'da çevre temizliği ve şebeke suyu temini çalışmaları devam ediyor

Deprem bölgesindeki sanayi yapılarının hasarları incelenecek

AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 550 artçı sarsıntı meydana geldi

AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 550 artçı sarsıntı meydana geldi
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu

Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet