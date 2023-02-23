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Gündem, Asrın felaketi

Nurdağı ve İslahiye'de depremde yıkılan binalarla ilgili 22 kişi tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde depremde yıkılan bazı binalarla ilgili soruşturma kapsamında 22 kişi tutuklandı.

Adsız Günebakan   | 23.02.2023
Nurdağı ve İslahiye'de depremde yıkılan binalarla ilgili 22 kişi tutuklandı

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nurdağı ve İslahiye'de depremde yıkılan binalarla ilgili kusurlu olduğu değerlendirilen 22 kişinin tutuklandığını belirtti.

Müteahhit, yapı denetim görevlilerinin de arasında olduğu 80 kişinin aranmasının devam ettiğini aktaran Gül, "En hakkaniyetli kararı bağımsız mahkemeler verecektir." ifadelerini kullandı

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