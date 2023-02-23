Sağlık Bakanı Koca, Adıyaman'da incelemelerde bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulundu.
Adıyaman
Bakan Koca, kentteki sahra hastanelerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Hastanelerde tedavi gören depremzedelere de ziyarette bulunan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Daha sonra kent merkezindeki çadır kentlere geçen Koca, burada barınan depremzedelerle görüştü.
Bakan Koca, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastalara da ziyarette bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.