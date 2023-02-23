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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü.

Ahmet Özler   | 23.02.2023
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu

Malatya

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'ya gelen Bakan Ersoy, kentteki ziyaret ve incelemelerine devam ediyor.

Yeşilyurt ilçesine giden Bakan Ersoy, burada Çavuşoğlu, Salköprü, Çarmuzu ve Cemal Gürsel mahallelerinde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Bakan Ersoy, daha sonra Akçadağ ilçesine geçti. Bahri ve Yağmurlu mahallelerinde incelemelerde bulunan ve vatandaşlarla görüşen Ersoy, kent genelindeki konteyner kentleri de ziyaret etti.

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