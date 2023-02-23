Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü.
Malatya
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'ya gelen Bakan Ersoy, kentteki ziyaret ve incelemelerine devam ediyor.
Yeşilyurt ilçesine giden Bakan Ersoy, burada Çavuşoğlu, Salköprü, Çarmuzu ve Cemal Gürsel mahallelerinde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Bakan Ersoy, daha sonra Akçadağ ilçesine geçti. Bahri ve Yağmurlu mahallelerinde incelemelerde bulunan ve vatandaşlarla görüşen Ersoy, kent genelindeki konteyner kentleri de ziyaret etti.