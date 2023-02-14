Dolar
18.85
Euro
20.24
Altın
1,856.73
ETH/USDT
1,549.30
BTC/USDT
22,117.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adıyaman’da Merve Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin 209'uncu saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu Faez Ghanam ve eşi Fatma kurtarıldı. - VTR
logo
Gündem, Asrın felaketi

Yörük kadınları, Mersin'e gelen depremzedeler için kazan kaynatıyor

Erdemli ilçesindeki mahallelerde depremin hemen ardından aşevi oluşturan kadınlar, yol kenarlarındaki noktalarda 24 saat yemek dağıtıyor.

Hüseyin Hilmi Çömez   | 14.02.2023
Yörük kadınları, Mersin'e gelen depremzedeler için kazan kaynatıyor

Mersin

Mersin'de, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından aşevi oluşturan Yörük kadınları, afet bölgelerinden kente gelen vatandaşlara sıcak aş ikram ediyor.

Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki Boynuinceli Yörükleri, depremin ilk saatlerinden itibaren kurdukları aşevinde 24 saat aralıksız yemek çıkartarak vatandaşlara dağıtıyor.

Aşevini ziyaret eden Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, AA muhabirine, Arpaçbahşiş, Çeşmeli, Kargıpınarı, Tömük, Kocahasanlı, Limonlu, Tırtar ve Ayaş mahallelerinde yol kenarlarına aşevi kurarak depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Bölgedeki yurtlar, okul pansiyonları ve otellerin depremzedeleri ağırladığını aktaran Tetikoğlu, "İnsanlarımızı misafir etmeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar, gönüllü insanlarımız yol kenarına kurdukları aşevlerinde yemek ikramında bulunuyor. İmkanı olan otel ve pansiyon sahipleri de toplu konaklama yaptırıyor. Kesin rakam olmamakla 40 bine yakın otellere yerleşen insanımız var. Bunun yanında gönüllü olarak evini, yazlığını açan insanlarımız var." diye konuştu.

Tetikoğlu, Mersin ve ilçe halkının, imkanları doğrultusunda depremzedelere yardım etmenin derdini taşıdığını sözlerine ekledi.

Yörük kadınlarından Azize Karayılan, başta yaşlılar olmak üzere hızla organize olduklarını anlatarak kurdukları 30 kazanda günde 8 bin kişiye yemek dağıttıklarını kaydetti.

Gönüllülerden Leyla Tebelleş de kendilerini depremzedelerin yerine koyduklarını dile getirerek onlara katkı sunmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
Nizip'te yıkılan binaya ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı
Tayvan arama kurtarma ekibi ülkesine döndü
Maçkolik İnternet Hizmetleri'nden deprem bölgesi için 1 milyon TL'lik bağış
Hatay’da depremin 209. saatinde Faez ve eşi Fatma kurtarıldı

Benzer haberler

Hatay’da depremin 209. saatinde Faez ve eşi Fatma kurtarıldı

Hatay’da depremin 209. saatinde Faez ve eşi Fatma kurtarıldı

Yörük kadınları, Mersin'e gelen depremzedeler için kazan kaynatıyor

Kosova’nın Türkiye'deki deprem bölgesine yardımları sürüyor

Deprem bölgesinde yıkılan binalara ilişkin 3 kişi İstanbul'da gözaltına alındı

Deprem bölgesinde yıkılan binalara ilişkin 3 kişi İstanbul'da gözaltına alındı

Van'a getirilen depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

Van'a getirilen depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: Önümüzdeki gün, hafta ve aylarda elimizden geleni yapmaya kararlıyız

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: Önümüzdeki gün, hafta ve aylarda elimizden geleni yapmaya kararlıyız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet