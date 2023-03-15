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Eğitim, Asrın felaketi

YÖK'ten Adıyaman ve Hatay'daki öğretmenlik bölümü öğrencilerine staj kolaylığı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Adıyaman ve Hatay'daki öğrencilerin "Öğretmenlik Uygulaması II" dersini kapsayan öğretmenlik stajlarının okullar açıldığında kendi illerinde yapmalarına imkan sağlandı.

Selma Kasap  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
YÖK'ten Adıyaman ve Hatay'daki öğretmenlik bölümü öğrencilerine staj kolaylığı

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, annesi ve kardeşiyle çadır kentte yaşayan, Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencisi Berfin Cengiz'in, staj ile ilgili yaşadığı sorun sosyal medyada gündeme geldi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konunun kendisine iletilmesi üzerine depremzede Berfin Cengiz'i arayarak sorununu dinledi.

Berfin Cengiz, Erol Özvar'a, Adıyaman Üniversitesinin Erzurum Üniversitesi ile eşleştirildiğini, staj için Erzurum veya çevre illerdeki okullara gitmesi gerektiğini ancak ailesini bırakıp başka şehre gitmek istemediğini iletti.

Kendisiyle aynı durumda başka arkadaşlarının da bulunduğunu aktaran Cengiz, stajını okullar yeniden eğitim ve öğretime başladığında memleketi Adıyaman'da yapmak istediğini anlattı.

Öğrenciye sorunun çözülmesini sağlayacağını belirten Özvar'ın Yükseköğretim Kurulundaki yetkililere verdiği talimatla, ilgili üniversitelerin rektörleri ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler yapıldı.

Adıyaman ve Hatay'da aynı sorunu yaşayan birçok öğrenci bulunduğu tespit edildi.

Görüşmeler sonucu, YÖK Başkanı Özvar, depremden etkilenen öğrencilerin yaşayabileceği ulaşım, ekonomik ve diğer sıkıntılar göz önünde bulundurularak, Hatay ve Adıyaman'da "Öğretmenlik Uygulaması II" dersini alan öğrencilerin, bu illerdeki okullar açılır açılmaz, bu dersi kendi illerinde alabileceklerini açıkladı.

Özvar, Berfin Cengiz'e Adıyaman'a geldiğinde kendisini ziyaret etme sözü de verdi.

Öğrencilerin sorunlarından haberdar olduklarında en kısa sürede çözülmesi için çalıştıklarını belirten Özvar, "Öğrencilerimizin eğitim öğretimlerini en uygun koşullarda sürdürmeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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