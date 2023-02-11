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Spor, Asrın felaketi

Yeni Malatyaspor ligden çekilme talebini TFF'ye iletti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle ligden çekilme talebini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) iletti.

Volkan Kaşik   | 11.02.2023
Yeni Malatyaspor ligden çekilme talebini TFF'ye iletti

Malatya

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden birçok şehir gibi Malatya'nın da etkilendiği, ülkeyi derinden etkileyen bu afet karşısında kentte hayatın durma noktasına geldiği vurgulandı.

Depremde aynı zamanda takımın kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da vefat ettiği hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonuna ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız."


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