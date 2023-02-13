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Dünya, Asrın felaketi

Ürdün: Türkiye'ye yardımların gönderilmesini sürdürüyoruz

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye'ye yardımların devam ettiğini duyurdu.

Laith Al-jnaidi, Hamdi Yıldız   | 13.02.2023
Ürdün: Türkiye'ye yardımların gönderilmesini sürdürüyoruz Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Amman

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yaşanan depremlerin tam bir trajedi ve yıkım olduğunu" söyledi.

"Kral Abdullah'ın direk talimatıyla Ürdün'den Türkiye'deki kardeşlerimize elden gelen yardımların sunulması devam ediyor." diyen Mecali, Ankara'daki Ürdün Büyükelçiliğinin Türkiye'deki makamlarla koordineli hareket ettiğini anlattı. Mecali, kendi vatandaşlarından bir kişinin hayatını kaybettiğini, kayıpların aranmasına devam edildiğini dile getirdi.

Mecali, çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere Türkiye'de 81 ile dağılmış 30 bin civarında Ürdünlü yaşadığını, bunlardan 6 bin 500'ünün üniversite öğrencisi olduğunu belirterek güney kentlerinde 96 Ürdünlünün yaşadığını kaydetti.

Depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Mecali, "Yara büyük, iklim şartları da deprem bölgesindeki zorlukları kat kat artırıyor. Ancak bizler Türkiye'nin bu zorluğu atlatacağına güvencimiz tam." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrasında Ürdün'den Türkiye'ye insani yardım uçakları ulaşmış, ayrıca Kahramanmaraş'ta tam donanımlı bir askeri sahra hastanesi kurulmuştu.

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