Ürdün, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 2 uçakla yardım gönderdi
Ürdün, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki bölgelere yardım malzemeleri taşıyan 2 uçak gönderdi.
İstanbul
Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin internet sitesinde yer alan haberde, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin 2 ülkeye dayanışma ziyaretinde bulunduğu belirtildi.
Ülkenin deprem bölgelerine gönderdiği yardımlara değinilen haberde, yardım malzemesi taşıyan 2 uçaktan birinin Şam'a diğerinin Adana'ya bugün ulaştığı kaydedildi.
Ürdün, daha önce de depremlerden etkilenen afetzedelere ulaştırılmak üzere içinde 480 çadır bulunan 2 askeri uçağın Adana'ya gönderildiğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.