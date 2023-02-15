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Dünya, Asrın felaketi

Ürdün, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 2 uçakla yardım gönderdi

Ürdün, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki bölgelere yardım malzemeleri taşıyan 2 uçak gönderdi.

Mahmut Geldi   | 15.02.2023
Ürdün, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 2 uçakla yardım gönderdi

İstanbul

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin internet sitesinde yer alan haberde, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin 2 ülkeye dayanışma ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Ülkenin deprem bölgelerine gönderdiği yardımlara değinilen haberde, yardım malzemesi taşıyan 2 uçaktan birinin Şam'a diğerinin Adana'ya bugün ulaştığı kaydedildi.

Ürdün, daha önce de depremlerden etkilenen afetzedelere ulaştırılmak üzere içinde 480 çadır bulunan 2 askeri uçağın Adana'ya gönderildiğini duyurmuştu.

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