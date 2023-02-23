Dolar
18.88
Euro
20.00
Altın
1,825.68
ETH/USDT
1,665.30
BTC/USDT
24,233.00
BIST 100
5,104.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Asrın felaketi

TÜRMOB, deprem bölgesindeki mali müşavirler için "İş Arkadaşım Olur Musun?” kampanyası başlattı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) depremden etkilenen mali müşavirlerin çalışma yaşamına destek olmak için "İş Arkadaşım Olur Musun?" kampanyası başlattı.

Merve Özlem Çakır   | 23.02.2023
TÜRMOB, deprem bölgesindeki mali müşavirler için "İş Arkadaşım Olur Musun?” kampanyası başlattı

Ankara

TÜRMOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremleri, bölgede faaliyet gösteren birçok mali müşavir bürosunu kullanılamaz hale getirdi.

Ofislerini ve müşterilerini kaybeden mali müşavirlerin çalışma yaşamlarının devam etmesini sağlamak için TÜRMOB tarafından "İş Arkadaşım Olur Musun?" kampanyası düzenlendi.

Söz konusu çalışmayla, depremden etkilenen ve iş talebi olan mali müşavirlere çalışma imkanı yaratılacak. Mali müşavirler iş yerinin veya ofisinin olanaklarını depremden etkilenen meslektaşlarıyla paylaşacak.

Kampanyaya başvurular "https://ebirlik.turmob.org.tr/dayanisma/isarkadasim" adresinden yapılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgelerinde afetzedelerin ısınması için 38 bin ton odun dağıtıldı
SunExpress 15 binden fazla kişiyi deprem bölgesinden tahliye etti
Yeşilay depremden etkilenen çocuk ve ebeveynleri için kriz rehberi yayınladı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesindeki hasta tahliyesi tamamlandı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin mobil laboratuvarları halk sağlığı için deprem bölgesinde

Benzer haberler

TÜRMOB, deprem bölgesindeki mali müşavirler için "İş Arkadaşım Olur Musun?” kampanyası başlattı

TÜRMOB, deprem bölgesindeki mali müşavirler için "İş Arkadaşım Olur Musun?” kampanyası başlattı

Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destek sürüyor

Bitlis'te öğretmenler depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı

Trabzonspor-Basel maçında toplanan oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştı

Trabzonspor-Basel maçında toplanan oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştı
Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, depremzedelere yardım için kampanya düzenledi

Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, depremzedelere yardım için kampanya düzenledi
Trakyalı kadınlar "asrın felaketi"ni yaşayan depremzedeler için kışlık giysi dikiyor

Trakyalı kadınlar "asrın felaketi"ni yaşayan depremzedeler için kışlık giysi dikiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet