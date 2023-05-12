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Gündem, Asrın felaketi

Türkoğlu'ndaki deprem konutları yükselmeye başladı

​​​​​​​Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen deprem konutları yükseliyor.

İzzet Mazı, Tunahan Akgün  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Türkoğlu'ndaki deprem konutları yükselmeye başladı Fotoğraf: İzzet Mazı/AA

Kahramanmaraş

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Türkoğlu'nda hayatın normale dönmesi için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde kırsal mahallelere ilk etapta yapılacak 127 metrekarelik 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı 310 afet evinin teslimatları başladı. Binaların da tüm hızıyla inşaatına devam edilen ilçede, 6 aya kadar konut teslimlerine başlanması hedefleniyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine, depremzedelerin kalıcı konutlara yerleştirmek için çalışmaların devam ettiklerini hatırlattı.

İlçenin felaketten en çok etkilenen yerleşim birimleri arasında yer aldığını, bu nedenle de birçok bakan ve koordinatör valinin bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren Okumuş, şöyle konuştu:

"İlçemizde yıkılan, ağır ve orta hasarlı yıkılacak 5 bin 670 civarında binamız var. Biz deprem sonrası çalışmaları dört etapta projelendirmiştik. Birincisi arama kurtarma, iki çadır kent, 3 konteyner kent ve sonuncu da kalıcı konutlardı. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin çalışmasıyla depremden sonra planlamalar yapıldı. Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla 20 gün önce köy evleri teslim edilmeye başlandı. TOKİ konutları da altı ay sonra teslim edilmeye başlanacak ve bir yıl içinde 7 bin 200 konut hak sahiplerine verilmiş olacak. Vatandaşlarımız memnun. İlk günden beri devletimiz yanımızda. Bu kadar zorlu süreçte 11 şehirde deprem olmasına rağmen Türkoğlu ilçemizde de devletimiz ilk günden itibaren yetkilileriyle beraber burada. Çalışmalarımız devam ediyor."

İlçeye daha önceki yıllarda da TOKİ konutları yapıldığını hatırlatan Okumuş, yeni konutların da inşasının aynı bölgede başlatıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bundan sonraki süreçte de bu bölgeye yapılacak. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Vatandaşlarımız gayet memnun. Önümüzdeki kıştan önce inşallah bu 7 bin 200 konutun büyük çoğunluğunu teslim etmiş olacağız. 30 günde dünyanın hiçbir yerinde ev yapılıp teslim edilmez. Ama devletimizin büyüklüğü, Cumhurbaşkanımızın, depremzedelerimizin hassasiyetini, duygularını paylaşması süreci hızlandırdı. Kahramanmaraş'ımıza depremin ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız 5 defa geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız sürekli burada. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu burada. Bakanlarımızın ve valilerimizin burada olması buradaki sürecin de hızlı işlemesine vesile oluyor."

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