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Gündem, Asrın felaketi

Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgesine 1183 tır yardım malzemesi gönderdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) depremlerden etkilenen bölgelere 1183 tır ve kamyonet temel ihtiyaç malzemesi ulaştırdı.

Ahmet Sertan Usul   | 19.02.2023
Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgesine 1183 tır yardım malzemesi gönderdi

Ankara

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığıyla işbirliği içerisinde, AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerindeki insani yardım, beslenme, barınma ve arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

İnsani yardım çalışmaları kapsamında içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 1183 tır ve kamyonet deprem bölgelerine gönderildi.

Ayrıca mobil ikram, mobil mutfak ve koordinasyon araçları başta olmak üzere toplam 515 taşıt deprem bölgelerinde hizmet veriyor.

İçlerinde arama kurtarma personelinin de bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV görevlilerinden oluşan 17 bini aşkın kişi bölgede görev yapıyor.

Camiler, Kur'an kursları, yurt, eğitim merkezi ve misafirhanelerde depremzedeler için 78 bin 500 kişilik barınma kapasitesi oluşturuldu. Çadır, yorgan, battaniye ve yastıktan oluşan 79 bin 720 barınma malzemesi de deprem bölgelerine ulaştırıldı.

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