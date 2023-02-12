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Kahramanmaraş’ta Mersinli Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altından 150. saatte kurtarılan minik kız çocuğu Dada'yı Hatay Sahra Hastanesinde ziyaret etti
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Gündem, Asrın felaketi

Trendyol aracılığıyla yurt dışından deprem bölgesine destek yapılabiliyor

Trendyol, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmak adına yurt dışından destek vermek isteyenler için yeni bir olanak sunuyor.

Ergin Garip   | 12.02.2023
Trendyol aracılığıyla yurt dışından deprem bölgesine destek yapılabiliyor

İstanbul

Trendyol'dan yapılan açıklamada, "Yurt dışından herhangi bir kullanıcı hesabı oluşturmaya gerek kalmadan, earthquake.trendyol.com adresinden AFAD’ın belirlediği ihtiyaç ürünlerine ve Dijital Destek Kartları'na erişilebiliyor. Trendyol, satın alınan ihtiyaç ürünlerini AFAD ile koordineli olarak en kısa sürede afet bölgesine teslim ediyor. Böylece Türkiye'de bir ilk olan bu uygulama ile yurt dışından destek vermek isteyenlere direkt erişim olanağı sağlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yurt dışından yapılacak desteklerin tamamının Trendyol'a herhangi bir komisyon veya başka bir mali fayda sağlamaksızın, resmi kurumlar aracılığıyla doğrudan depremzedelere aktarıldığı bildirildi.


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