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Gündem, Asrın felaketi

TPAO Adıyaman'da 2 bin 230 ailenin kalacağı konteyner kent oluşturuyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) 2 bin 230 ailenin kalacağı konteyner kent kuruluyor.

İlyas Gün, Orhan Pehlül  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
TPAO Adıyaman'da 2 bin 230 ailenin kalacağı konteyner kent oluşturuyor Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Adıyaman

Depremde çok sayıda binanın yıkıldığı ve ağır hasar aldığı kentte vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner kentlerin inşası sürüyor.

TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğünün karşısındaki Petrol Caddesi etrafındaki boş alanda afetzedelerin yerleştirileceği konteyner sahasının altyapısı tamamlandı.

Konteynerlerin yerleştirildiği alanda, 8 çocuk oyun parkı, kreş ve anaokulu da hazırlanıyor. Konteynerlerin içinde klimadan televizyon ünitesine, çamaşır makinesinden buzdolabına kadar ihtiyaç duyulacak tüm malzemeler yer alıyor.

Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, AA muhabirine, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının K-8 olarak adlandırılan konteyner kentlerin yapımını üstlendiğini söyledi.

"700 aile yerleştirildi"

Konteynerlerin içlerinin vatandaşların ihtiyaçlarına göre hazırlandığını belirten Tığlı, "TPAO bölgeye 2 bin 230 konteyner yerleştirdi. Şimdilik 700 ailemizi yerleştirdik, bu süreç devam ediyor. En kısa zamanda vatandaşlarımızı bu güzel konteynerlerimizin içerisine alıp onların çadır kentlerden konteyner kentlere geçişini sağlayacağız." dedi.

Tığlı, TPAO'nun Adıyaman'da depremin ilk günlerinden itibaren 10 bin ila 12 bin arasındaki depremzedeye 3 öğün yemek verdiğini vurgulayarak, "TPAO sadece vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını sağlamakla kalmayıp depremzedelerimizin yemek ihtiyacını da gidermektedir." ifadesini kullandı.

Adıyaman'da 20 alanda konteyner kent kurulum çalışmalarının devam ettiğini aktaran Tığlı, şunları kaydetti:

"Konteyner kentlerimiz bittikçe çadırlarda kalan vatandaşlarımızı konteynerlerimize alıyoruz. Çadırlarda yaşayan vatandaşlarımız hiç olumsuzluklara kapılmasınlar, müsterih olsunlar, tüm Adıyaman'ın tüm alanlarında konteyner kent için çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir. En kısa sürede vatandaşlarımızı çadırlardan alıp daha refah ve konforlu konteynerlere yerleştireceğiz."

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