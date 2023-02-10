Dolar
18.84
Euro
20.16
Altın
1,862.30
ETH/USDT
1,547.50
BTC/USDT
21,824.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından ilk cuma namazı kılınıyor. Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesindeki Safa Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe - Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor
logo
Dünya, Asrın felaketi

Suudi Arabistan 104 ton yardım malzemesi taşıyan 3'üncü uçağını Türkiye'ye yolladı

Suudi Arabistan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenenlere destek olmak için 104 tonluk 3. yardım uçağını Türkiye'nin Adana Havalimanı'na gönderdi.

Hamdi Yılmaz, Ekrem Biçeroğlu   | 10.02.2023
Suudi Arabistan 104 ton yardım malzemesi taşıyan 3'üncü uçağını Türkiye'ye yolladı

Riyad

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, gönderilen yardım uçağının Kral Selman İnsani Yardım Merkezi tarafından organize edildiği belirtildi.

Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılarak Adana Havalimanı'na gönderilen yardım uçağının, 104 ton 62 kilogram yardım malzemesi taşıdığı aktarıldı.

Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için gönderilen uçakta, tıbbi malzemelerin yanı sıra gıda maddeleri, çadır, battaniye ve çadır içinde kullanılacak ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu belirtildi.

Söz konusu desteğin, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere destek için kurulan "hava yardım koridoru" kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

SPA'ya göre Suudi Arabistan'a ait iki yardım ve kurtarma uçağı dün Adana Havalimanı'na gönderilmişti. İlk uçakta özel ambulans ve kurtarma timi ile gönüllü ekipler yer alırken, ikinci uçakta 98 ton yardım malzemesi bulunuyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TGC'den depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ile eşi ve bebeği için başsağlığı mesajı
Pegasus deprem bölgesindeki ücretsiz tahliye uçuşlarını 19 Şubat'a kadar uzattı
Adalet Bakanlığından başsavcılıklara "Soruşturma İşlemlerinin Fiziki Ortamda Yürütülmesi" yazısı
Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisinden 10'u tutuklandı
Ankara'daki hastanelerde 471 yaralı depremzedenin tedavisi sürüyor

Benzer haberler

TGC'den depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ile eşi ve bebeği için başsağlığı mesajı

TGC'den depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ile eşi ve bebeği için başsağlığı mesajı

Adalet Bakanlığından başsavcılıklara "Soruşturma İşlemlerinin Fiziki Ortamda Yürütülmesi" yazısı

Asrın felaketinin yaşandığı bölgede 144 bin 156 hekim ve sağlık personeli görev yapıyor

Türkiye'de eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler de depremzedeler için tek yürek oldu

Türkiye'de eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler de depremzedeler için tek yürek oldu
"Asrın felaketi"nden etkilenen Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

"Asrın felaketi"nden etkilenen Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
Kimliği tespit edilemeyen cenazelerin fotoğrafı çekilecek, parmak izi ve DNA örneği alınacak

Kimliği tespit edilemeyen cenazelerin fotoğrafı çekilecek, parmak izi ve DNA örneği alınacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet