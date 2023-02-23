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Spor, Asrın felaketi

Spor camiası depremzedeler için ortak bağış kampanyası düzenleyecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde bir araya gelecek spor camiası, depremzedeler için ortak bağış kampanyası gerçekleştirecek.

Süha Gür   | 23.02.2023
Spor camiası depremzedeler için ortak bağış kampanyası düzenleyecek

İstanbul

Yapılan açıklamaya göre, 1 Mart Çarşamba günü BeIN Sports stüdyolarında gerçekleştirilecek etkinlik, spor kanallarından ortak yayımlanacak.

Tüm başkan ile sporcuların depremzedeler için bir araya gelip yardım toplayacağı etkinlik, saat 20.00'de başlayacak ve 01.00'a kadar devam edecek.

Spor dünyasından önemli isimlerden de destek mesajlarının beklendiği organizasyonun tanıtımı ise 25 Şubat Cumartesi günü TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek.


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