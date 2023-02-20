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Gündem, Asrın felaketi

Sivas'ta depremzede öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını belediye karşıladı

Sivas Belediyesinin, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle naklini Sivas'a aldıran depremzede öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladığı bildirildi.

Serhat Zafer   | 20.02.2023
Sivas'ta depremzede öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını belediye karşıladı

Sivas

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, deprem bölgesinden Sivas'a nakil gelerek eğitim-öğretime başlayan öğrencileri ziyaret etti, çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını giderdi.

Karşıyaka Nuri Dönmezcan İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Bilgin, zor bir dönemden geçildiğini belirterek, "Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) misafir ettiğimiz öğrencilerimiz Milli Eğitim Müdürlüğümüzün planladığı okullarda eğitim ve öğretime başladı. Sivas'a yerleşen ailelerimizin çocukları da ikamet ettikleri mahallelerde okullarına başladı. Sivas halkı her zaman olduğu gibi zorda kalan vatandaşlarımızın yanındadır, hiçbir eksiklik bırakmadan bu dönemi hep birlikte geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Öztürk ise depremden etkilenen ailelere ve çocuklarına psikososyal destek verilmesi, eğitimlerinin daha iyi olması anlamında hazırlıkları tamamladıklarını aktardı.

Bundan sonraki süreçte çocukların yaşanan olumsuzlukları, travmaları atlatması noktasında eğitimcilere, rehber öğretmenlere görevler düştüğünü vurgulayan Öztürk, "Hepimiz el birliğiyle seferberlik içerisinde çocuklarımızın gelecek yıllar içerisinde eğitime devam etmesi için çaba sarf ediyoruz." açıklamasında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da deprem dolayısıyla 1275 öğrencinin Sivas'a nakil işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

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