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Gündem, Asrın felaketi

Şehit Albay Adalıoğlu'nun ismi Kahramanmaraş'ta konteyner kentteki okulda yaşatılıyor

Kahramanmaraş'ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun ismi, konteyner kentte kalan çocukların eğitim gördüğü okulda yaşatılıyor.

Tunahan Akgün, Ali Rıza Akkır  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Şehit Albay Adalıoğlu'nun ismi Kahramanmaraş'ta konteyner kentteki okulda yaşatılıyor Fotoğraf: Tunahan Akgün/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından emeklilik dilekçesini dondurarak afetzedelere yardım etmek amacıyla Kahramanmaraş'a gelen Adalıoğlu'nun kahramanlığını kentteki depremzedeler unutamıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Mart'ta şehit olan Adalıoğlu'nun adını kentte yaşatmak istedi.

AFAD tarafından yaklaşık 3 bin depremzedenin konakladığı Karacasu Konteyner Kenti'ne okul yapılmasına karar verilmesi üzerine konteyner kent yakınındaki bir bina okula dönüştürüldü.

Okula şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun ismi verildi.

"Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu İlkokulu ve Ortaokulu" tabelası asılan okulda, depremzede 400 çocuk eğitim ve öğretim görecek.

Bazı öğrencilerin eğitime başladığı okulda depremzede öğrencilere psikososyal destek verilirken, destekleme ve yetiştirme kursları da düzenleniyor.

Resmi açılışı ilerleyen günlerde yapılacak okulun Kurucu Müdürü Şaban Bozman, AA muhabirine, şehidin isminin okula verilmesinin burada eğitim alan öğrenciler için çok önemli olduğunu söyledi.

Bozman, Adalıoğlu'nun isminin okula verilmesinden gurur duyduğunu dile getirerek, okulun bundan sonra şehit ismiyle anılacağını belirtti.

"Kahraman pilotumuzun adının yaşatılmasından kıvanç duyuyorum"

Şehidin isminin bu şekilde gelecek nesillere aktarılacağını dile getiren Bozman, şunları kaydetti:

"Pilotumuzun şehit haberini aldığımda çadır kentte görevliydim. Orada bulunan hem vatandaşlarımız hem de görevliler çok üzüldü. Bir şekilde adının yaşatılması istenildi. Kahraman bir şehrimizde kahraman bir askerimizin, kahraman pilotumuzun adının yaşatılmasından kıvanç duyuyorum. Okulumuz resmi olarak açılmadı ama okulumuzda özel eğitim sınıfımız var, 42 öğrencimiz seans halinde eğitim alıyor. Ana sınıfımız var, burada da 24 öğrenciye hizmet veriliyor. Okulumuzda 12 destekleme ve yetiştirme kursu öğrencisi de eğitim alıyor. Şehidimiz depremzedelere hizmet etmek için buradaydı, bu uğurda da şehit oldu. İsmiyle depremzede öğrencilerimize hizmet edecek."

Öğrencilerden Emin Bekçi şehidin isminin verildiği okulda eğitim almanın onur verici olduğunu ifade ederek, "Böyle bir okulda okuduğum için şükrediyorum. Seneye üniversiteye gitmek istiyorum." dedi.

Leyla Güngör ise okula girip çıkarken şehidin öz geçmişinin yazılı olduğu tabelayı gördüğünde hüzünlendiğini belirtti.

Evli ve iki çocuk babası şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun naaşı, 8 Mart'ta memleketi Eskişehir'de toprağa verilmişti.

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