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Gündem, Asrın felaketi

Şanlıurfa'da depremlerde ağır hasar alan 17 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 17 katlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Cuma Sarı  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Şanlıurfa'da depremlerde ağır hasar alan 17 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

Şanlıurfa

​​​​​​​Kent genelinde afetin ardından ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Siverek ilçesinde depremde ağır hasar alan Ayvanat Mahallesi'ndeki 17 katlı binanın etrafında ekipler tarafından önlem alındı.

Bina, iş makineleriyle yürütülen çalışmalar sonucu kontrollü şekilde yıkıldı.

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