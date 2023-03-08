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Sağlık, Asrın felaketi

Sağlık Bakanı Koca: Hatay'da alınan numunelerin analiz sonuçları, şebeke suyunun içilmemesi gerektiğini gösteriyor

Barış Gündoğan  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Sağlık Bakanı Koca: Hatay'da alınan numunelerin analiz sonuçları, şebeke suyunun içilmemesi gerektiğini gösteriyor

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki sahra hastanesinde yaptığı açıklamada "Hatay'da alınan numunelerin analiz sonuçları, şebeke suyunun içilmemesi gerektiğini göstermektedir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "(Deprem bölgesinde) Şu an salgın anlamına gelebilecek, bir salgının işareti olabilecek bilimsel veri söz konusu değil." diye konuştu.

Bakan Koca, "Beylikdüzü ve Eyüp devlet hastaneleri, kendi hizmet binasına kavuşana kadar İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi'nin kullanımına açılacaktır." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, şöyle devam etti:

"(Antakya'daki özel bir hastane ile ilgili görüntüler) Bu ve benzeri iddialarla ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz."

Koca, Taksim ile Samatya'daki İstanbul eğitim ve araştırma hastanelerinin, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kullanımına açılacağını bildirdi.

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