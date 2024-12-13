Dolar
34.95
Euro
36.74
Altın
2,662.24
ETH/USDT
3,933.40
BTC/USDT
101,222.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Osmaniye'de yapılan 20 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 20 köy evinin anahtarı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen hak sahiplerine teslim edildi.

Muzaffer Çağlıyaner  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Osmaniye'de yapılan 20 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi

Osmaniye

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından Düziçi ilçesine bağlı Bayındırlı köyünde yaptırılan 20 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

Törende bir konuşma yapan Yılmaz, anahtarlarını teslim alan vatandaşların mutlu ve huzurlu olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Onların mutluluklarına katkı sağlayabilmek, yüzlerini güldürebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Konutlarımız çok güzel. Hemşerilerimizin huzur içinde, sağlıkla, güven içinde oturabilecekleri konutlar. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmasının ardından Yılmaz, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'de yapılan 20 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi
Küçükçekmece D100 kara yolunda otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Kripto para borsası aracılığıyla dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı
BM-Habitat İcra Direktörü Rossbach'dan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na imza
Stratcom Summit 24 "dijital dönüşüm ve stratejik iletişimde hükümet perspektifleri" paneliyle başladı

Benzer haberler

Osmaniye'de yapılan 20 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi

Osmaniye'de yapılan 20 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi

Osmaniye'deki anaokulunda her sınıfın bir sebze bahçesi ve bakımını üstlendiği hayvanı var

Marangozluğu bırakarak başladığı ejder meyvesi üretiminde ihracat hedefliyor

Çocukları mutlu etmek için köy okullarını gezip ücretsiz tıraş hizmeti veriyorlar

Çocukları mutlu etmek için köy okullarını gezip ücretsiz tıraş hizmeti veriyorlar

Adana ve Osmaniye'de" Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı

Adana ve Osmaniye'de" Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet