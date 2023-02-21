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Gündem, Asrın felaketi

Osmaniye'de 335 binanın acil yıkım işlemi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Osmaniye'de acil yıkım kararı verilen 335 binada çalışmalar devam ediyor.

Tahir Turan Eroğlu, Fikret Kavğalı   | 21.02.2023
Osmaniye'de 335 binanın acil yıkım işlemi sürüyor Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu - AA

Osmaniye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca alınan kararın ardından yıkılacak binaların çevresinde güvenlik önlemleri alan ekipler, makaslı iş makineleriyle kolon ve kirişleri kestikten sonra "çökertme" yöntemiyle yıkımları gerçekleştiriyor.

Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AA muhabirine, bu afetten ders çıkararak, bundan sonra neler yapılabileceğine dair herkesin çalışması gerektiğini belirtti.

Osmaniye'de tehlike arz ettiği belirlenen 335 binada yıkım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Demirtaş, "Şu ana kadar 70 bin binanın hasar tespitini yaptık. 4 bine yakın ağır hasarlı çıktı. İtiraz sürecinin ardından onların da yıkımı yapılacak." dedi.

Demirtaş, vatandaşların hasarsız binalara geri dönmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Hayatın normalleşmesi gerektiğinin altını çizen Demirtaş, "Bu travmayı atlatmamız, herkesin normal yaşamına dönmesi için gereken ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca kalıcı olarak 4 bin konutluk konteyner alanı planladık. Konteynerler gelmeye başladı. Ağır hasarlı konutu olan depremzede hemşehrilerimizi konteynerlere alacağız, uzun süre çadırda olmaması gerekiyor." diye konuştu.

"Acil yıkım kararı bulunan binalara girilmesin" uyarısı

Hasarsız evlere dönüşlerden dolayı çadır kentlerdeki yoğunlukta azalma yaşandığını söyleyen Demirtaş, taşınmayla ilgili genelgeler yayımlandığını ve duyurular yapıldığını anımsattı.

Vatandaşların, hasarlı binalarından taşınabilir ve kıymetli eşyalarını kontrollü şekilde alması için koordinasyon çalışması gerçekleştirildiğini anlatan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Ne olur, acil yıkılması gereken binalara eşya almak için gelmesinler. Bir binada rastladık, acil yıkılacak binadan eşya boşaltılırken gördük. İnsanlar, depremin travması geçtikçe haklı olarak eşyalarını almak için geliyorlar. Ne olur izin alsınlar ve muhakkak sahadaki hasar tespit heyetimizden görüş alsınlar. Mutlaka eşya almaları gerekiyorsa polis nezaretinde almalarına yardımcı olalım. Kendi başlarına binalara girmesinler."

Demirtaş, kentte iş yerlerinin açılmaya başladığını ve insanların evlerine geçtiğini ifade ederek, devlet millet kaynaşmasıyla sıkıntılı günlerin en kısa zamanda aşılacağına inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.

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