MSB'nin Kahramanmaraş'taki seyyar sahra hastanesi 788 kişiye hizmet verdi
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Kahramanmaraş'taki seyyar sahra hastanesi 788 kişiye hizmet verdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, bakanlık tarafından Kahramanmaraş'ta kurulan seyyar sahra hastanesinde depremden etkilenen vatandaşların tedavisi aralıksız sürüyor.
Kahramanmaraş’ta kurulan seyyar sahra hastanesinde depremden etkilenen vatandaşlarımızın tedavisi aralıksız sürüyor. Şimdiye kadar 788 hastaya hizmet veren hastanede 12 vatandaşımız için ameliyat da gerçekleştirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 15, 2023
Dayanışma Destanı 🇹🇷 pic.twitter.com/I4e8O7IduJ
Depremin ardından 788 kişiye hizmet veren hastanede 12 vatandaş ameliyat edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.