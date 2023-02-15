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Gündem, Asrın felaketi

MSB'nin Kahramanmaraş'taki seyyar sahra hastanesi 788 kişiye hizmet verdi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Kahramanmaraş'taki seyyar sahra hastanesi 788 kişiye hizmet verdi.

Özcan Yıldırım   | 15.02.2023
MSB'nin Kahramanmaraş'taki seyyar sahra hastanesi 788 kişiye hizmet verdi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, bakanlık tarafından Kahramanmaraş'ta kurulan seyyar sahra hastanesinde depremden etkilenen vatandaşların tedavisi aralıksız sürüyor.

Depremin ardından 788 kişiye hizmet veren hastanede 12 vatandaş ameliyat edildi.

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