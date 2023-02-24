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Kültür, Asrın felaketi

Mark Eliyahu, Türkiye'deki depremler nedeniyle sosyal medya paylaşımlarına ara verdiğini açıkladı

Besteci, aranjör ve kamança sanatçısı Mark Eliyahu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sosyal medyadaki paylaşımlarına ara verdiğini belirtti.

Salih Şeref   | 24.02.2023
Mark Eliyahu, Türkiye'deki depremler nedeniyle sosyal medya paylaşımlarına ara verdiğini açıkladı Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

İstanbul

Kültür sanat hayatının dünyaca ünlü isimleri, depremlerin ardından sosyal medyada Türkiye'ye taziye mesajları yayımlamaya devam ediyor.

Geçen aylarda Türkiye turnesinde birçok konser veren Mark Eliyahu, Instagram hesabında 2 ay önce Diyarbakır'da çekildiği bir fotoğrafı paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süredir sosyal medya paylaşımlarında bulunmadığını belirten Eliyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Suriye'yi vuran korkunç deprem, kalbimi çok etkiledi. Sevdiklerini, evlerini kaybedenler ve yaralanan herkes için çok üzgünüm. Bu korkunç durumu tarif edecek kelime yok. Bu yüzden sosyal medyaya ara vermeye karar verdim. 2 ay önce felaket bölgesinde çok özel bir turnemiz vardı. Bu harika şehirlerde müzik çaldık ve bize çok sıcak davranan, bize sevgi veren harika insanlarla tanıştık. Bu turda tanıştığımız insanların bazıları doğrudan felaketten etkilendi. Acınızı ve kaybınızı hissediyorum. Hepinize sağlık, umut ve daha iyi günler diliyorum."

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