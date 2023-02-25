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Spor, Futbol, Asrın felaketi

Lukas Podolski, Galatasaray'ın 500 konteyner kampanyasına 2 milyon lira bağış yaptı

Bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, Galatasaray Kulübünün başlattığı 'Hedef 500 Konteyner' kampanyasına 2 milyon liralık destek verdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 25.02.2023
Lukas Podolski, Galatasaray'ın 500 konteyner kampanyasına 2 milyon lira bağış yaptı

Istanbul

Sosyal medyadan açıklama yapan Podolski, "Yalnız olmadığınızı, kardeşiniz Poldi'nin sizin için burada olduğunu ve her zaman yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum. El ele, birlikte ayağa kalkacağız." ifadelerini kullandı.

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