Lukas Podolski, Galatasaray'ın 500 konteyner kampanyasına 2 milyon lira bağış yaptı
Bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, Galatasaray Kulübünün başlattığı 'Hedef 500 Konteyner' kampanyasına 2 milyon liralık destek verdi.
Istanbul
Sosyal medyadan açıklama yapan Podolski, "Yalnız olmadığınızı, kardeşiniz Poldi'nin sizin için burada olduğunu ve her zaman yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum. El ele, birlikte ayağa kalkacağız." ifadelerini kullandı.
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Konteyner kampanyamıza verdiğin destekle, yaralarımızı sarmaya katkı sağladığın için teşekkürler Poldi. 🙏 https://t.co/iTWmcVPp2U— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 25, 2023