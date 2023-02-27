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Spor, Futbol, Asrın felaketi

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan "birlik ve beraberlik" mesajı

Kulüpler Birliği Vakfı, spor kulüplerinin siyasi kurumlar olmadıklarını, futbolun birlik ve beraberlik ortaya koyulacak alanlar olması gerektiği yönünde açıklama yaptı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 27.02.2023
Kulüpler Birliği Vakfı'ndan "birlik ve beraberlik" mesajı

İstanbul

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başta futbol olmak üzere sporun ve sporcunun gelişimine katkı vermek, uluslararası müsabakalarda ülkemizi başarı ile temsil etmek, sporseverlerin ve taraftarlarımızın gurur duyacağı takımlar kurarak seyir zevki ve sportif kalitesi yüksek müsabakaların oynandığı rekabetçi ligler teşekkül ettirmek kulüplerimizin öncelikli hedefi ve faaliyet alanıdır. Spor kulüpleri siyasi kurumlar olmadıkları gibi siyasi tartışmaların parçası da değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spor dışında herhangi bir alandaki tartışmanın parçası haline getirilmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sportif performansımızla konuşulmak istiyoruz"

Kulüplerin, deprem felaketinde devletin ve milletin yanında olduğuna yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolseverler açısından stadyumlar dil, din, ırk, siyasi görüş ayrımının yapılmadığı; birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gücünün ortaya koyulacağı alanlar olmalıdır. Tüm kulüplerimiz, ülkemizi ilgilendiren hassas durumlarda bir an bile tereddüt etmeden tavrını ortaya koymuş; yaşadığımız son afette de takdire şayan bir şekilde devletimizin ve milletimizin yanında yer almayı temel vazife bilmiştir. Bu dönemde kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakarak tüm taraftarlar ve kulüp yöneticileri olarak bir araya gelip halkımızın acısını bir nebze olsun dindirebilmek için renk fark etmeksizin var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bununla beraber maçlarda da depremzede vatandaşlarımız için büyük bir dayanışma sergilenmiştir. Bizler kulüpler olarak sadece sahadaki rekabetimizle ilgilenmek ve sportif performansımızla konuşulmak istiyoruz."

Birleşme mesajının yer aldığı açıklamada, "Kulüpler Birliği olarak devletin milletine, milletin devletine en fazla ihtiyacı olduğu, yüz yılın felaketini yaşadığımız bugünlerde ayrışma değil birleşmenin tarafında olmamız gerektiğini vazife kabul ettiğimizi vurguluyoruz. Futbolun muazzam gücünü bu acılı günlerimizde milletçe birlik beraberliğimizi daha da arttırmak, depremzedelerin yaralarını sarmak ve devletimize destek olmak için kullanmanın tam zamanıdır. Çünkü acımız, her türlü günlük siyasi tartışmaların üzerindedir. Ülkemize bir kez daha geçmiş olsun diyor, milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

Birçok futbol kulübü de açıklamayı, "Tüm renklerimizle, var gücümüzle." mesajıya tekrar paylaştı.

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