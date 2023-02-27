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Yaşam, Asrın felaketi

Konya'da depremzede çocuklar Hacivat-Karagöz oyunuyla moral buldu

Havva Dereağzı   | 27.02.2023
Konya'da depremzede çocuklar Hacivat-Karagöz oyunuyla moral buldu

Konya

Konya Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden aileleriyle Konya'ya getirilen çocuklar için etkinlik düzenledi.

Selçuk Üniversitesi Alaaddin Öğrenci Yurdu'nda aileleriyle kalan depremzede çocuklar, Konya Devlet Tiyatrosu sanatçılarının sergilediği Hacivat-Karagöz oyunuyla eğlendi.

Oyunu ilgiyle izleyen çocuklar, bir süreliğine de olsa depremin olumsuz etkilerinden uzak keyifli anlar yaşadı.

Çocukları deprem gündeminden uzaklaştırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, 6-14 yaş aralığında 160 çocuk katıldı.

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