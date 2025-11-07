Dolar
logo
Sağlık

Böbrek hastası ablalarına "hayat vermek" için yarıştılar

Konya'da 16 yıldır böbrek yetmezliği şikayeti bulunan ve hastalığın son evresinde olan Tuğba Manav'a üç kardeşi kendilerinden nakil yapılması için sıraya girdi.

Zehra Melek Tuğlu  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Böbrek hastası ablalarına "hayat vermek" için yarıştılar Fotoğraf: Zehra Melek Tuğlu/AA

Konya

Konya'da 40 yaşındaki Tuğba Manav, hastalığın son evresinde kardeşinden yapılan nakille 16 yıldır yaşadığı böbrek yetmezliği rahatsızlığından kurtuldu.

Bir çocuk annesi Manav'a, 2009'da yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Uzun yıllar ilaçla tedavi gören Manav, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyalize başlayacağı sırada doktorların nakil tavsiyesi üzerine ailesiyle görüştü.

Manav'ın annesinin yanı sıra en küçüğü 32 yaşında olan üç kardeşi de verici olmak için ısrarcı oldu. Aralarında çıkan kısa süreli anlaşmazlık kardeşlerden Osman Öztürk'ün (36) direnmesiyle ve doku uyumuyla son buldu.

Yapılan tahliller sonrası Öztürk'ten ablasına başarıyla böbrek nakli gerçekleştirildi.

"Kardeşlerimin verici olmak için birbirleriyle yarış içine girmeleri beni çok mutlu etti"

Tuğba Manav, AA muhabirine, doktorlarının hastalığı süresince kendisine destek olduğunu, yol gösterdiğini söyledi.

Diyalize girmeden direkt nakil fikri ortaya çıkınca çok heyecanlandığını anlatan Manav, şunları kaydetti:

"Kardeşlerim, annem tüm ailem destek oldu. Hepsi gönüllü olarak, 'Biz vereceğiz.' dedi. Kardeşlerimin verici olmak için birbirleriyle yarış içine girmeleri beni çok mutlu etti. Önce anneme bakıldı, onun yaşı ileri olduğu için kardeşlerim sıraya girdi. Kardeşim Osman'dan nakil yapıldı. Kardeşime bir şey olacak diye çok korktum. Nakil dört gün önce gerçekleşti ve kendimi iyi hissediyorum."

Kendisinin nakil olduğunu ancak böbrek hastası çok sayıda kişinin bulunduğunu vurgulayan Manav, kadavradan nakiller arttığında hastaların yüzünün güleceğini dile getirdi.

Ablasına böbreğini verdiği için morali yüksek

Ablasını böbreğiyle hayata bağlayan Osman Öztürk ise ablasının sağlığına kavuşmasına vesile olduğu için çok mutlu olduğunu bildirdi.

Ablası Tuğba'nın nakil sürecinde şanslı olduğunu belirten Öztürk, "Ablama böbrek vermek için bizim kardeşler arasında kavga çıktı. Hepimiz gönüllü olduk. Baskın erkek ben olduğum için ben verdim. Ben de ablam da iyi. Böbreğimi ablama vermiş olmanın moral yüksekliğini de taşıyorum. Bağışçı olma konusunda herkesin duyarlı olmasını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Hastanenin Genel Cerrah Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selman Alkan​​​​​​​ da abla kardeşin sağlık durumlarının oldukça iyi olduğunu belirterek, "Ameliyatlarımız başarıyla gerçekleşti. Ameliyat sonrası hastalarda çok az bir iz kalıyor. Verici içinde hayat konforu ve estetik kaygıları ortadan kaldırmış oluyoruz. Aktif olarak böbreğin çalıştığını da gördük." dedi.

