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Gündem, Asrın felaketi

Konya Büyükşehir Belediyesi temiz su için Hatay'da 3 bin 148 sefer yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da yürüttüğü altyapı çalışmalarının yanında şebekenin olmadığı alanlara tatlı su tankerleri ile su hizmeti götürüyor.

Zehra Melek Çat  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
Konya Büyükşehir Belediyesi temiz su için Hatay'da 3 bin 148 sefer yaptı

Konya

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yazılı açıklamasında, 6 Şubat'taki depremlerden sonra Hatay'da yaşamın normale dönmesi için altyapı, lojistik, mobil mutfak, enerji sağlama, konteyner kent, mobil sağlık araçları gibi çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin, şehrin tahribata uğrayan su ve kanalizasyon şebekesini ayağa kaldırmak için yoğun gayretle çalıştığını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Bir yandan da bölgeye gönderdiğimiz tankerlerle ihtiyaç duyulan yerlere temiz su dağıtımına devam ediyoruz. Tankerlerimiz deprem bölgesinde bir günde 100'den fazla sefer yapıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait tatlı su tankerleri, bugüne kadar 3 bin 148 sefer yaptı. Kuyuların devreye alınmasıyla bölgede bulunan tankerlerimizle çalışan ekipler, mahalleler, çadır kentler, mobil aş evleri gibi ihtiyaç duyulan yerlere su dağıtım işlemi gerçekleştiriyoruz. Her damla suda emek var, dua var, millete hizmet sevdası var. Bu sıkıntıları devlet-millet ele ele hep birlikte aşacağız."

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