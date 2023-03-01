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Dünya, Asrın felaketi

KKTC'deki hastaneler, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti sunuyor

KKTC Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan veya kronik hastalığı bulunan 396 depremzedenin, Lefkoşa ve Gazimağusa'daki devlet hastanelerinde tedavi desteği aldıklarını söyledi.

Mehmet Kemal Firik   | 01.03.2023
KKTC'deki hastaneler, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti sunuyor

Lefkoşa

Depremler sonrası KKTC'nin Türkiye'ye yaptığı sağlık yardımını AA muhabirine değerlendiren KKTC Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Türk milletinin "asrın felaketi" ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nden ülkemize depremzede kardeşlerimiz geliyor. Ebetteki onlara kucak açacağız. Türk milleti olarak yaralarımızı birlikte saracağız." diye konuştu.

Türkiye'den depremzedelerin büyük bir bölümünün KKTC'deki yakınlarının yanına kendi imkanlarıyla geldikten sonra hastanelere müracaat ettiklerini aktaran Altuğra, şunları kaydetti:

"Ülkemize gelen depremzede kardeşlerimize ameliyat, doğum, enfeksiyon hastalıkları ve diğer alanlarda tedavi desteği verdik. Bunun yanında tedavi alanında her ne ihtiyaçları varsa hastanelerimiz onlara yardımcı oluyor. Hastanelerimizde bugüne kadar 396 depremzede başvuruda bulundu. Bunların bir kısmı ayakta tedavi gördü, bir bölümü ise halen hastanelerde yatış verilerek tedavilerine devam edilenler. Hastanelerde yatanların durumunu yakından takip ediyoruz. Tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim."

Altuğra, KKTC'deki hastanelerde tedavi gören depremzedelere ilaç ve psikolojik desteklerin de ücretsiz sağlandığının altını çizerek, Bakanlık bünyesinde oluşturulan enfeksiyon kontrol ekibinin, Türkiye'deki deprem bölgesinden gelenlerin kaldıkları adreslere giderek taramalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Türkiye'den gelen ailelerin çocuklarının eksik aşılarının da KKTC'de tamamlandığını söyleyen Altuğra, sadece depremler sonucu yaralananlar değil önceden kronik hastalığı olan depremzedelerin de tedavilerinin başkent Lefkoşa ve Gazimağusa kentlerindeki hastanelerde yapıldığını anlattı.

- Depremzedeler için psikososyal destek hattı hizmete girdi

KKTC Sağlık Bakanı Altuğra, depremzede ve depremden etkilenenlere moral desteği vermenin önemine işaret ederek bu anlamda Sağlık Bakanlığı olarak kurdukları Psiko-Sosyal Destek Hattı'nın hizmete girdiğini bildirdi.

KKTC saati ile 08.00 ile 15.00 arasında "539 1180726" ve "539 1190726" numaralarından hizmet verecek hattı, depremzede ve depremde yakınlarını kaybedenlerin rahatlıkla arayabileceğini belirten Altuğra, "Hattan ihtiyaçlarını ve nasıl bir psikolojik destek istediklerini bildirecekler. Buna göre Bakanlık veya hastaneler bünyesindeki personel ile gereken tüm destek sağlanacak. Bu toplum sağlığı açısından çok önemli bir konu." şeklinde konuştu.

- Sarsıntılarda ayağı kırılan depremzede Gazimağusa'da tedavi görüyor

KKTC'de tedavi gören depremzede Mehmet Yakışıklı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli deprem sırasında, ailesini ziyaret için Hatay'ın İskenderun ilçesinde olduğunu belirterek, depremde bulunduğu binayı terk ederken sol ayağının kırıldığını aktardı.

İlk etapta sevk edildiği Antakya Devlet Hastanesinin depremde yıkıldığının anlaşılmasının ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildiğini anlatan Yakışıklı, buradaki ilk müdahalenin ardından gemiyle KKTC'ye gelerek Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettiğini dile getirdi.

Hastanede yapılan ameliyatın ardından sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Yakışıklı, kısa sürede eski sağlığına dönmeyi umut ettiğini söyledi.

İskenderun'dan KKTC'nin Gazimağusa kentine gelen bir diğer depremzede Fatih Çelik de daha önce Adana'da geçirdiği ameliyat sonrası depreme yakalandığını anlatarak, "Depremden yara almadan kurtulduk. Uçakla buradaki yakınlarımızın yanına geldik. Ameliyat dikişlerinin alınması ve sonraki tedavi sürecini burada geçireceğiz." diye konuştu.




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