Kuzey Kıbrıs'ı dünyaya açacak "Ada Kıbrıs" projesi tanıtıldı
KKTC'nin turizminin tanıtılması amacıyla oluşturulan yeni marka "Ada Kıbrıs"ın tanıtımı İstanbul'da yapıldı.
İstanbul
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizmde markalaşması amacıyla başlatılan "Ada Kıbrıs" projesinin İstanbul'daki tanıtım programında konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın geleceğinin turizm olduğunu söyledi.
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Geçmişte KKTC'ye haftada 5-6 sefer yapıldığını aktaran Tatar, bugün Türkiye'den ayda 600 seferin ve 500 bin yolcunun geldiğini dile getirdi.
İzolasyon, ambargo ve engellemelere rağmen Kıbrıs Türk'ünün çok şey başardığını belirten Tatar, bugün turizmde yatak kapasitesinin 35 binin üzerine çıktığını, gelen herkesin çok memnun şekilde ayrıldığını ifade etti.
Tatar, 1-4 Mayıs'ta Lefkoşa'da düzenlenen TEKNOFEST KKTC organizasyonuna ilişkin, şunları kaydetti:
"TEKNOFEST dolayısıyla bir kez daha Selçuk Bayraktar'a ben de teşekkür etmek istiyorum. 'Acaba 100 bin kişi ziyaret edebilecek mi?' derken 225 bin kişi ziyaret etti. TEKNOFEST dolayısıyla KKTC'yi sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya tanıttığımızı gördüm. Çünkü oradaki verilen mesajlar da Mavi Akdeniz'in kalbi olan KKTC'de dönüşüm rüzgarları estiğini, turizmle birlikte bilişim gibi diğer sektörlerin olabileceğini gösterdi."
"Bizim oradaki varlığımız, Türk askerinin caydırıcı bir güç olarak adadaki varlığına bağlı"
Kıbrıs meselesinde iki devletli siyaseti öne çıkardıklarını anlatan Tatar, "Çünkü bu siyasetle ancak Kıbrıs Türk'ü kendi bağımsızlığını, özgürlüğünü sürdürebilecek. Nihayetinde bir çözüm olacaksa, adil ve sürdürülebilir olabilmesi için mutlak surette Kıbrıslı Türklerin devletinin o anlaşmanın bir parçası olması gerekmektedir. Aksi takdirde Avrupa Birliği içerisinde bizleri bir toplum statüsüne indirgeyecekler ve orada Türkiye'nin garantörlüğünü de tartışmaya açacaklar. Elbette onu hiçbirimizin kabul etmesi mümkün değildir. Çünkü bizim oradaki varlığımız, güvenliğimiz Türk askerinin caydırıcı bir güç olarak adadaki varlığına bağlı. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihten gelen haklarıyla adanın garantörüdür." ifadesini kullandı.
Tatar, kendilerinin çözüm için işbirliği çabalarına rağmen Rum tarafının buna yanaşmadığını, Türkiye ile işbirliği içerisinde siyasetlerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.
Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Tatar, "Geri adımı attığınız noktada burada bizleri tehlikeler bekler. Dolayısıyla birlik ve beraberliğimiz koruyarak yeni siyasetimizi sonuna kadar sürdürüp KKTC'yi güçlendirip kendi insanımıza refah ve mutluluk vermek, ana vatanla çalışmak durumunda olduğumuzu bir kez daha buradan belirtmek istiyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Biz KKTC'nin haklı davasını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin turizm alanında çok daha güçlü bir noktaya gelmesini arzu ettiklerini vurgulayarak, "Geçen yıl Türkiye olarak 61 milyar doları aşan turizm gelirimiz oldu. 62 milyondan fazla misafiri ülkemizde ağırladık. Bugün tanıtımı yapılan KKTC Turizm Master Planı ve Ada Kıbrıs Kampanyası da bu yöndeki ortak vizyonumuzun somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.
KKTC'nin doğası, denizi, tarihi, kültürel zenginlikleri, mutfağı bulunduğunu anlatan Yılmaz, tüm bunları daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Ada Kıbrıs" iletişim kampanyasının, ülkeyi özgün ada kültürüyle yeniden konumlandırmayı hedeflediğini dile getirdi.
Yılmaz, Türkiye'de halen KKTC'yi ziyaret etmemiş milyonlarca insan bulunduğunu belirterek, Ada Kıbrıs kampanyasının ilgiyi canlandırarak daha fazla insanın Ada'daki güzelliklerle tanışmasına vesile olacağını anlattı.
Kampanyayla eş zamanlı yürütülen KKTC Turizm Master Planı'na da değinen Yılmaz, şöyle konuştu:
"Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında yürütülen bu kapsamlı işbirliği; planlama, fizibilite ve tanıtım projeleriyle daha sağlam bir yapıya kavuşmaktadır. 2024'ten bu yana turizm ve kültür alanında Türkiye Cumhuriyeti olarak tahsis ettiğimiz toplam 122 milyon liralık kaynak, bu sürecin mali temellerini güçlendirmiştir. Toplam mali işbirliği paketimiz ise 21 milyar dolarla rekor bir düzeye ulaşmıştır. Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden altyapıya birçok alanda Türkiye Cumhuriyeti olarak, ana vatan olarak her zaman olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanındayız. Hem huzurunun yanındayız hem de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin refahının yanındayız. Bunu da lafla söylemiyoruz. Somut programlarımızla, projelerimizle hayata geçiriyoruz."
Proje Destekli Turizm Kısmi Hibe Programı ve diğer bölgesel kalkınmaya katkı sunacak çalışmaları aktaran Yılmaz, son olarak 1-4 Mayıs'ta Lefkoşa'da düzenlenen TEKNOFEST KKTC organizasyonuna değindi.
Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nın sadece Türkiye'nin değil KKTC'nin de yüzyılı olacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"3 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışı yapılan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi, kamu yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi yönünde atılmış tarihi bir adımdır. Basit bir yapı değil, KKTC'nin bağımsız, egemen, uluslararası eşit statüye sahip bir ülke olduğunun göstergesi. Aynı gün yayımlanan 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ise bu bütüncül vizyonun kurumsal ve mali çerçevesini oluşturmaktadır. O programı da kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Her yıl güncellenen bu anlaşma, yalnızca ekonomik ve yapısal işbirliklerini düzenleyen bir belge değil. Halklarımız arasındaki dayanışmayı, ortak gelecek inancını ve kardeşlik hukukunu pekiştiren stratejik bir çerçeve oluşturmuş oluyoruz."
"İki toplumun iki devlet şeklinde organize olması en anlamlı çözüm"
KKTC'ye uygulanan izolasyona dikkati çeken Yılmaz, "KKTC'ye çok haksız, gayriinsani, gayrihukuki izolasyonlar uygulanıyor. KKTC'deki yeni gerçekliğin 50 yılı aştığını görüyoruz. Bütün bu süreç boyunca çok haksız, gayriinsani ambargolarla karşı karşıya kaldı. Bizde güzel bir söz var. 'Bir kapı kapatılırsa bir başka kapı açılır.' Biz KKTC'nin haklı davasını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla THY yönetimi ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktararak, insanların KKTC'ye daha pratik ve düşük maliyetlerle ulaşması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna desteklerinin tam olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:
"Türkiye Cumhuriyeti olarak biz sonuna kadar bu vizyonun arkasındayız, yanındayız, destekliyoruz. Bir gerçeklik var Ada'da. Yıllarca tekrar tekrar denenmiş ve sonuç üretmemiş çözüm modelleriyle KKTC'nin ve Ada'nın huzura kavuşması mümkün değil. Gerçeklik ortada. İki toplum var. Bu iki toplumun iki devlet şeklinde organize olması en anlamlı, en gerçekçi çözüm. Ve bu çözümü biz sonuna kadar destekliyoruz. Kıbrıs Türk'ünün de bu çözümden yana olduğunu görüyoruz. Bu iki devletli yaklaşım, iki devletin işbirliğine, ortak projeler yapmasına da engel değil ayrıca. Ada'da yaşayan herkesin huzuru, refahı için iki devletli çözümle birlikte iki devlet arasında daha fazla işbirliği yapılması, çevre konularından hidrokarbon kaynaklarına, turizmden başka alanlara varıncaya kadar... Bunu yapmak mümkün. İşte Ada'ya su götürdük, elektrik götürmeyi düşünüyoruz. Keşke Türk'üyle, Rum'uyla herkes bundan faydalansa."
Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin kendisinin de inanmadığı birtakım kavramları kullanarak dünya kamuoyunu meşgul edip oyalamaması gerektiğini belirterek, gerçekçi bir zeminde çözümün sağlanmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.
KKTC Başbakanı Üstel: O adalarda ne varsa bizde fazlası var
KKTC Başbakanı Ünal Üstel de KKTC'nin turizmde bir marka haline gelmesi için Türkiye'yle yürütülen çalışmalara işaret etti.
Ülke olarak yıllar boyunca uluslararası alanda çeşitli engellerle mücadele ettiklerini belirten Üstel, izolasyonlar, uçuş ambargoları diğer olumsuzluklara karşın mücadeleden vazgeçmediklerini söyledi.
KKTC ile ilgili yıllar içinde oluşan "gazino adası" algısının ötesine geçmek istediklerini dile getiren Üstel, "Artık zenginliklerimizi göstermenin zamanıdır. Bugün Yunan Adaları dünya çapında bir tanıtım ve turizm etkisi yaratıyorsa biz gönül rahatlığıyla şunu ifade edebiliriz. O adalarda ne varsa bizde fazlası var. Denizlerimiz pırıl pırıl, doğamız canlı, tarihimiz derin, insanımız içten. Geçmişin izleriyle yoğrulmuş bir coğrafyadaki zenginliği dünya ile paylaşmaktan yanayız." diye konuştu.
KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da projeye destekleri için Türkiye’ye teşekkür ederek, tüm Türkiye'yi KKTC'nin güzelliklerini yaşamak için adaya beklediklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından fotoğraf çekimi ve Kuzey Kıbrıs halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.
Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve davetliler de katıldı.
Her iki ülkenin bakanlıklarının işbirliğiyle başlatılan "Ada Kıbrıs" markası ile Kuzey Kıbrıs'ın turizm potansiyelini yurt içinde ve yurt dışında tanıtılacak. Proje kapsamında, adanın deniz, kum, güneş, tarihi ve doğal güzellikleri, gastronomisi ve kültürel zenginlikleri, modern ve dinamik bir yaklaşımla dünya genelinde tanıtılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.