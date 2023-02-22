Dolar
18.88
Euro
20.10
Altın
1,836.11
ETH/USDT
1,641.90
BTC/USDT
24,145.00
BIST 100
5,121.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesi konteynerinde açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kızılay depremzedeler için Malatya'da sosyal market açtı

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'daki depremzedeler için kurduğu sosyal marketi hizmete sundu.

Orhan Yoldaş   | 22.02.2023
Kızılay depremzedeler için Malatya'da sosyal market açtı Fotoğraf: Orhan Yoldaş - AA

Malatya

Türk Kızılay İnsani Yardım Sorumlusu Malatya Ekip Başkanı Elif Taşkın Aytekin, AA muhabirine, Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde Kızılay Sosyal Marketi depremzedeler için açtıklarını belirtti.

Marketten yardım alacak depremzedelerin öncelikle kayıt sürecinden geçtiğini anlatan Aytekin, "İhtiyaç sahibi kişilere kart tanımlıyoruz, sonrasında gıda, hijyen ve çocuk kolilerimizi takdim ediyoruz. Gıda kolilerimizde yağ, nohut, baklagil, çay, şeker, tuz, bulgur, zeytin, katı yağ gibi temel ihtiyaç malzemeleri var." diye konuştu.

Gönüllüler ve belediye personeli de çalışmalara destek veriyor

Aytekin, hijyen setinde bulaşık ve çamaşır deterjanının yanı sıra ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, bulaşık süngerine kadar ihtiyaç duyulan malzemelerin bulunduğunu ifade ederek, "Tüm hijyen malzemelerini gönüllülerimiz paketliyor. Kayıt sürecini tamamlayan tüm depremzede vatandaşlarımıza Yeşilyurt ilçemizde açılan sosyal markette destek sağlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Yardım alacak depremzedelerin markete başvuruda bulunması gerektiğini vurgulayan Aytekin, şunları kaydetti:

"Depremzede vatandaşlar, başvuru sırasında TC kimlik numarası, kendilerine ulaşabilmemiz için iletişim bilgisi ile kaç kişilik hane için yardım talep ettiklerini bize bildiriyor. Biz de kişi sayısına göre set tanımlayarak, ihtiyaçları doğrultusunda destek oluyoruz. Çalışma saatleri sabah 09.00 ile 16.00 arası. Sonrasında gönüllülerimiz gece 23.00'e kadar bir sonraki günün hazırlığını yapıyor. Markette 15'e yakın gönüllümüz ile 5 Kızılay personeli hizmet veriyor. Yeşilyurt Belediyemizin çalışanları da bizimle beraber markette depremzedelere hizmet veriyor."

Aytekin, günlük ortalama 400 gıda, 400 de hijyen paketi hazırlayarak, depremzedelere verdiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca refakatsiz çocuklar için sorgu ekranı açıldı
Depremde perde kolon, tünel kalıp ve radye temel hayat kurtardı
"Tarihi eserler kenti" Hatay'daki Batıayaz Köprüsü, depremler nedeniyle zarar gördü
Hatay'da depremde zarar gören araçlar otoparklara çekiliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespitine ilişkin kamu spotu yayınladı

Benzer haberler

Van'dan deprem bölgesine giden jandarma ekipleri, Malatya'da gönüllere dokunuyor

Van'dan deprem bölgesine giden jandarma ekipleri, Malatya'da gönüllere dokunuyor

Malatya'da iş insanları ve Bursa Yıldırım Belediyesi konteyner kentler kuruyor

Kızılay depremzedeler için Malatya'da sosyal market açtı

Doğanşehir'de 12 bin yapıdan 6 bini yıkıldı veya ağır hasar aldı

Doğanşehir'de 12 bin yapıdan 6 bini yıkıldı veya ağır hasar aldı
Kayseri'deki belediyelerden deprem bölgesine araç ve personel desteği

Kayseri'deki belediyelerden deprem bölgesine araç ve personel desteği
Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destek sürüyor

Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destek sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet