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Dünya, Asrın felaketi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, deprem bölgesinde çalışan ülkesinin arama kurtarma ekibine teşekkür etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür etti.

Nazir Aliyev Tayfur   | 22.02.2023
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, deprem bölgesinde çalışan ülkesinin arama kurtarma ekibine teşekkür etti

Bişkek

Cumhurbaşkanı Caparov tarafından makamında kabul edilen Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, Bakanlığın Türkiye'deki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Caparov, Türkiye'de meydana gelen doğal afetin yıkıcı sonuçları olduğunu ve kardeş devlete büyük zarar verdiğini belirterek, "Bu ortak acı, herkesi Türkiye halkına yardım eli uzatmak için bir araya getirdi. Profesyonel, iyi koordine edilmiş ve etkili çalışmalar için kurtarma ekibinin üyelerine şükranlarımı iletmek istiyorum." dedi.

Caparov, Ajikeyev'e arama kurtarma çalışmalarında görev alan kişilerin ödüllendirilmesi talimatını verdi.

"124 çadırdan oluşan çadır kent kurduk"

Ajikeyev de Acil Durumlar Bakanlığının tarihinde ilk kez bir arama kurtarma ekibinin yurt dışındaki çalışmaya katıldığını aktararak, "​​​​​​​Kırgızistan arama kurtarma ekibi, hayatlarını riske atarak enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştı. Kurtarma çalışmalarında aralarında çocukların da olduğu 8 kişiyi sağ çıkardık ve 198 kişinin cenazesine ulaştık. Deprem bölgesinde, 124 çadırdan oluşan çadır kent kurduk." diye konuştu.

Kahramanmaraş ve Hatay'daki arama kurtarma faaliyetine katıldıklarını söyleyen Ajikeyev, çalışmalarına Türk medyasının büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

Kırgızistan ekibi dün, ülkede törenle karşılanmıştı.

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