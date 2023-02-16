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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'taki depremlerde yıkılan binalara ilişkin 5 şüpheli daha İstanbul'da yakalandı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında bu kentte yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha İstanbul'da gözaltına alındı.

Hanife Sevinç   | 16.02.2023
Kahramanmaraş'taki depremlerde yıkılan binalara ilişkin 5 şüpheli daha İstanbul'da yakalandı

Istanbul

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "taksirle öldürme" suçu kapsamında yürütülen çalışmada aranan 5 müteahhidin İstanbul'da olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, depremde yıkılan Kahramanmaraş'taki Hasel Sitesi müteahhidi Hüseyin Aydın, Hamidiye Sitesi müteahhidi Ahmet Kara, Penta Park Sitesi müteahhidi Özcan Çakmak, Mehtap Apartmanı müteahhidi Aleddin Taze ile Atabey Sitesi müteahhidi Haydar Kurtar'ı kaldıkları adreslerde yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen 5 şüpheli, daha sonra soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş'a götürüldü.

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