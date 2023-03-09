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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta yıkılan Hamidiye Sitesi'nde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan Hamidiye Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Alper Korkmaz  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Kahramanmaraş'ta yıkılan Hamidiye Sitesi'nde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Mehmet Murat Önel / AA

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

Çalışmaların sürdüğü binalardan biri de Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda bulunan 4 bloklu Hamidiye Sitesi. 19 yıllık olan 11 katlı sitenin bir blokunda yürütülen çalışmalara zaman zaman bina sakinleri de refakat ediyor.

Çalışmalar boyunca polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yıkılan binanın sakinleri de enkazın arasından kurtarabildikleri eşyalarını aldı. Çelik ailesinin en küçük ferdi olan 3 yaşındaki Yusuf da enkazda mavi renkli kamyonunu buldu.

Binada 10. katta oturan Sami Özdoğan, AA muhabirine, ailesiyle ilk depremin ardından binayı terk ettiklerini, daha sonra dönüp bazı eşyalarını aldıklarını söyledi.

İlk depremde hasar alan binanın ikinci depremle yıkıldığını belirten Özdoğan, "Bu bina bize, 'Maraş'ta en son yıkılacak bina' diye satıldı. Müteahhit, 'Yıkılacak en son bina' diyordu, yaptığı binalardan çoğu yıkıldı." ifadesini kullandı.

Hamidiye Sitesi müteahhidi Ahmet Kara, depremin ardından 16 Şubat'ta İstanbul'da gözaltına alınarak soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş'a getirilmişti.

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