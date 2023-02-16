Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın depremin 257. saatinde kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazı altında kalan kadın, depremin 257. saatinde yaralı çıkarıldı.
Kahramanmaraş
Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 29 yaşındaki Neslihan Kılınç'ı kurtardı.
Depremin 257. saatinde enkazdan çıkarılan Kılınç, ambulansla Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneye gelen Kılınç'ın ağabeyi Yusuf Yalçınöz, "Allah'a şükür kardeşim kurtuldu. Bilinci yerinde diyorlar, henüz görmedik. İnşallah Allah'ım herkese böyle mutlu an yaşatsın." dedi.
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 42 yaşındaki Neslihan Kılıç, depremin 257. saatinde kurtarıldı https://t.co/gysxsC0UCk pic.twitter.com/nMxUpojkr1— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 16, 2023
Baba Cuma Yalçınöz ise "Allah'ım dualarımı geri çevirmedi. Yarım saat önce kızımın çantası, yarım saat sonra da kendisi çıktı. Din kardeşlerimin hepsinin kurtulmasını istiyorum. Eşi uzman çavuştu, Suriye'den yeni gelmişti." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.