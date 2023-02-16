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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın depremin 257. saatinde kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazı altında kalan kadın, depremin 257. saatinde yaralı çıkarıldı.

İzzet Mazı, Sefa Şahin   | 16.02.2023
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın depremin 257. saatinde kurtarıldı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Kahramanmaraş

Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 29 yaşındaki Neslihan Kılınç'ı kurtardı.

Depremin 257. saatinde enkazdan çıkarılan Kılınç, ambulansla Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye gelen Kılınç'ın ağabeyi Yusuf Yalçınöz, "Allah'a şükür kardeşim kurtuldu. Bilinci yerinde diyorlar, henüz görmedik. İnşallah Allah'ım herkese böyle mutlu an yaşatsın." dedi.

Baba Cuma Yalçınöz ise "Allah'ım dualarımı geri çevirmedi. Yarım saat önce kızımın çantası, yarım saat sonra da kendisi çıktı. Din kardeşlerimin hepsinin kurtulmasını istiyorum. Eşi uzman çavuştu, Suriye'den yeni gelmişti." diye konuştu.

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